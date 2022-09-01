Командира российского танка, участвовавшего в российском вторжении в Украину, приговорили к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы. Его обвинили в нарушении обычаев войны.

Об этом сообщает пресс-служба Офисе генпрокурора Украины в Телеграм.

По данным обвинения, мужчина 24 февраля участвовал во вторжении в Украину с территории Беларуси с целью вооруженного захвата города Чернигова. В начале марта оккупант напал на жителя села Халявин и ограбил его, угрожая расстрелять из автомата.

В дальнейшем военного из РФ взяли в плен военнослужащие Вооруженных сил Украины.

Ранее в Чернигове осудили на 10 лет российского танкиста, который обстрелял жилой дом.

Тем временем война в Украине продолжается уже 190-й день. "Страна" следит за происходящим 1 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 189-го дня войны. Основные события происходили на Херсонском направлении, где в ходе украинского контрнаступления продолжались ожесточенные бои. Одним из самых напряженных мест на Донбассе была Кодема, контроль над которой открывает дорогу на Бахмут с юга. А в ЕС вчера решили не запрещать полностью выдачу виз россиянам, а лишь приостановить действие договора с РФ об упрощении визового режима.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о наступлении ВСУ на юге и других новостях о войне в Украине.