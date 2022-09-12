СБУ задержала экс-главу разведки УБОП, который готовил для РФ списки "целей" среди украинских силовиков
В Украине задержали бывшего руководителя криминальной разведки Управления по борьбе с оргпреступностью (расформированный в 2015-м УБОП) МВД Украины, который готовил для России списки "потенциальных целей" среди украинских чиновников из спецслужб и правоохранителей.
Об этом сообщает СБУ.
Агента интересовала закрытая информация о руководстве СБУ, должностных лицах и ветеранах МВД, результаты расследований резонансных дел.
Собранные сведения он передавал своему "связному" - кадровому сотруднику МВД России Сергею Еремину, деятельность которого координирует ФСБ.
Информацию РФ использовала для проведения диверсий и специальных информационных операций по их дискредитации и попыткам вербовки.
Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении в государственной измене.
Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, ранее жителя Киева осудили на 16 лет лишения свободы за государственную измену и участие в террористической организации.
Также мы сообщали, что в Николаеве задержали пенсионера, который передавал россиянам данные о позициях ВСУ.