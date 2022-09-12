В Украине задержали бывшего руководителя криминальной разведки Управления по борьбе с оргпреступностью (расформированный в 2015-м УБОП) МВД Украины, который готовил для России списки "потенциальных целей" среди украинских чиновников из спецслужб и правоохранителей.

Об этом сообщает СБУ.

Агента интересовала закрытая информация о руководстве СБУ, должностных лицах и ветеранах МВД, результаты расследований резонансных дел.

Собранные сведения он передавал своему "связному" - кадровому сотруднику МВД России Сергею Еремину, деятельность которого координирует ФСБ.

Информацию РФ использовала для проведения диверсий и специальных информационных операций по их дискредитации и попыткам вербовки.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении в государственной измене.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее жителя Киева осудили на 16 лет лишения свободы за государственную измену и участие в террористической организации.

Также мы сообщали, что в Николаеве задержали пенсионера, который передавал россиянам данные о позициях ВСУ.