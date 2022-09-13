Назначенные Россией "власти" оккупированной Запорожской области заявляют о том, что в скором времени могут полностью отказаться от гривны и перейти на рубль.

"Населению нужно быть готовым к тому, что скоро мы полностью перейдем на расчеты в российских рублях", - заявил "зампредседателя совмина по экономике и финансам ВГА Запорожской области" Андрей Козенко.

С 5 сентября в подконтрольной РФ части Запорожской области начал применяться курс рубля к гривне 1,25:1.

Война в Украине продолжается уже 202-й день. "Страна" следит за происходящим 13 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 201-го дня войны. Утром Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки противника удалось вытеснить из более чем 20 населенных пунктов. Арестович заявил, что в украинском контрнаступлении "фаза прорыва" сменяется фазой "закрепления результатов". Институт изучения войны сообщил, что это наступление ВСУ не положит конец войне, и она, вероятно, продлится до 2023 года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, почему недавние обстрелы оставили без света целые регионы Украины