На захваченных территориях Запорожской области вслед за т.н. "ЛДНР" вводят новый курс гривни к рублю. Если ранее за 1 гривню давали 1,5 рубля, то теперь - 1,25.

Об этом сообщил назначенный РФ "глава администрации" Запорожской области Евгений Балицкий, пишут российские СМИ.

Как писала "Страна", на днях назначенные РФ "власти" Запорожской области заявили, что мощность работающих энергоблоков ЗАЭС снижена вдвое, а электроэнергия со станции поступает только на захваченные территории.

Также мы сообщали, что в сети показали огромные очереди за хлебом в захваченном Лисичанске.

Тем временем курс евро упал ниже доллара, обновив 20-летний антирекорд.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 194-й день. "Страна" следит за происходящим 5 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 193-го дня войны. Судя по информации из разных источников - украинская армия продвинулась в районе Высокополья на севере Херсонской области. Также нацгвардейцы записали видео из села Озерное Донецкой области, заявив о его освобождении.

Тем временем в Миноборны сообщили, что с 1 октября военнообязанным украинкам, которые станут на воинский учет, будет запрещен выезд за пределы страны. Для них будут действовать те же ограничения, что и для военнообязанных мужчин.

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