МВД России назначило денежное вознаграждение за командиров "Азова", которых они обвиняют в пытках российских военных.

Об этом сообщают российские СМИ.

За помощь в задержании главы Харьковского Нацкорпуса Константина Немичева и руководителя подразделения "Кракен" Сергея Величко российские силовики обещают миллион рублей (около 613 тысяч гривен - Ред.).

Напомним, что недавно появилась информация, что командира полка "Азов" Дениса Прокопенко вывезли в Россию. Об этом заявила его жена.

Также украинская разведка заявляла о возможном убийстве "азовцев" в День независимости Украины.

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Ранее мы подводили итоги 181-го дня войны. В РФ заявили о наступлении своих войск на юге Украины в сторону Николаева, однако Украина этого не подтверждала. Мощному обстрелу вчера подвергся центр Донецка, сообщалось о попадании по зданию "администрации" Пушилина. Резко усилились тревожные сигналы о возможных угрозах в День Независимости. Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину в связи с повышенной угрозой ракетных ударов.

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