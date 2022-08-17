Ленинский районный суд в аннексированном Крыму оштрафовал на 50 тысяч рублей (около 30 тысяч грн - Ред.) посетителя караоке-бара за дискредитацию вооруженных сил России. Гость заведения попросил диджея поставить клип "Дикое поле" рэпера Ярмака.

Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на информацию от суда.

Инцидент произошел на прошлых выходных в крымском курортном поселке Щелкино, в караоке-баре "Краб". О нем стало известно благодаря видео, разлетевшемуся в соцсетях. На видео попал экран бара, на котором транслируется клип в поддержку украинских военных с символикой батальона "Азов".

В песне "Дикое поле" такие слова:

Україно! Свята мати героїв!

Зійди до серця мого

Шумом карпатських ручаїв,

Боїв славного завойовника

Батька Хмеля!

Свята! Могутня! Соборна!

Слава Україні!

Завили сурми, поле палає,

Знову орда із боліт наступає,

Суне і суне, та ворог не знає,

Що на нього в нашім краю

Тільки смерть чекає!

То не литаври б'ють, то серце в грудях,

Не в дзвонах лаври, тут вся сила в людях!

Злітають черепа від булави,

Всі ординці поховались, бо батько іде на ви!

Військо тримає небо хоругвами,

Арійські лицарі вже йдуть за вами!

Яка б не сунула орда щурів,

З нами сили світу і боги всіх наших пращурів!

Біси дохнуть, сонце сходить,

Ця земля воїнів родить!

Хай сміливих смерть обходить!

Гуляй, дике поле!

Ворог сунеться без перестану,

Із землі прадіди повстануть!

І затягне на той світ, враже,

Наше дике поле!

Нащо дивитися у чан ворожці?

Поляжуть всі від меча запорожців!

Знову набігла чорна хмара,

Терни перемелю, бо я

По роду вільний характерник.

На всіх чужинців тут чекає згуба,

З Чорного моря

Дістає Нептун свого тризуба,

Навіки всім легенда показова,

І ще покаже свою міць полк Азова!

После резонанса в соцсетях в увеселительном заведении провели проверку.

В судебном заседании правонарушитель - диджей бара - свою вину признал частично, пояснив, что поставил клип с украинской песней по заказу одного из посетителей кафе, однако содержание песни и ролик к ней ему не были известны.

Согласно решению суда, диджей нарушил федеральный закон "О противодействии экстремистской деятельности", так как выразил явное неуважение к обществу. Диджею назначили наказание в виде 10 суток административного ареста с конфискацией "предмета административного правонарушения".

Тем временем сам диджей, собственница караоке-бара и посетитель, заказавший песню и отплясывавший под нее, принесли публичные извинения. Посетитель, в частности, признался, что был в состоянии алкогольного опьянения, а еще заявил, что полностью поддерживает "спецоперацию" в Украине.

Ранее "Страна" рассказывала, как крымчанка попыталась убить собственного мужа из-за его поддержки вторжения России в Украину.

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