Суд в Москве снова оштрафовал бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову – теперь на 40 тысяч рублей по делу о дискредитации вооруженных сил России.

Как сообщает Овсянникова в своем Телеграм-канале, она получила штраф за свой пост в Фейсбуке, начинающийся словами: "Мне стыдно за свою страну".

"Хожу в суды, как на работу. Почти 4 часа провела в Черемушкинском суде. Получила новый штраф 40 тысяч рублей якобы за дискредитацию", - написала женщина.

По существу предъявленных ей обвинений она заявила, что пост был тонким троллингом.

Напомним, Овсянникова ранее устроила антивоенную акцию, выйдя в прямой эфир российского Первого канала с плакатом "Нет войне". После чего была вынуждена уехать из РФ.

Однако в Украине это не вызвало симпатий: многие украинцы выступали против Овсянниковой и обвиняли ее в том, что она ранее долгое время работала на российском госканале, а также заявляли, что Овсянникова своим поступком создаёт образ "хороших русских".