Родителям школьников на захваченной территории Украины россияне раздадут по 10 тысяч рублей (около 6,1 тысяч гривен) единовременной помощи.

Соответствующее поручение правительству РФ дал Владимир Путин.

На деньги могут рассчитывать родители детей 6-18 лет в "ЛДНР" и на захваченных территориях Запорожской, Харьковской и Херсонской областей.

Телеграм-канал "Политика Страны" предполагает, что таким образом россияне могут пытаться побудить родителей отдать детей с 1 сентября в школы, которые начнут работать под контролем РФ.

При этом, украинские власти призывают родителей не отдавать туда детей, а продолжать обучение дистанционно в украинских школах по украинской программе.

В частности вице-премьер Ирина Верещук расскывазала, что детям, которые остались на оккупированных территориях, будет предоставлена возможность для дистанционного обучения. Ребенок сможет учиться онлайн в любой школе, расположенной на контролируемой территории и проводящей онлайн-обучение.

Война в Украине продолжается уже полгода. "Страна" следит за главными новостями в День независимости в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 181-го дня войны. В РФ заявили о наступлении своих войск на юге Украины в сторону Николаева, однако Украина этого не подтверждала. Мощному обстрелу вчера подвергся центр Донецка, сообщалось о попадании по зданию "администрации" Пушилина. Резко усилились тревожные сигналы о возможных угрозах в День Независимости. Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину в связи с повышенной угрозой ракетных ударов.

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