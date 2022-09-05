В сети показали огромные очереди за хлебом в захваченном Лисичанске. Видео
Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай опубликовал видео огромной очередей за хлебом в захваченном Лисичанске.
Напомним, что ВСУ отступили из Лисичанска в первой половине июля.
После этого Гайдай рассказывал, что войскам РФ помогали тысячи "ждунов русского мира" из Северодонецка и Лисичанска. Они сообщали информацию о месторасположении ВСУ и помогали противнику корректировать удары и сдавали позиции украинских войск.
Война в Украине продолжается уже 194-й день. "Страна" следит за происходящим 5 сентября в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 193-го дня войны. Судя по информации из разных источников - украинская армия продвинулась в районе Высокополья на севере Херсонской области. Также нацгвардейцы записали видео из села Озерное Донецкой области, заявив о его освобождении.
Тем временем в Миноборны сообщили, что с 1 октября военнообязанным украинкам, которые станут на воинский учет, будет запрещен выезд за пределы страны. Для них будут действовать те же ограничения, что и для военнообязанных мужчин.
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