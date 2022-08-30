Жители временно оккупированного россиянами Мариуполя устроили первый "голодный бунт".

Об этом заявил советник главы города Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что инцидент произошел в парке Гурова. По его словам, Красный Крест пытался раздать гуманитарную помощь и это практически единственная возможность получить еду в городе. Сами российские оккупанты не занимаются поставкой гуманитарки.

"Из-за слишком большого количества людей Красный Крест попытался отменить выдачу. Возник настоящий бунт", - рассказал чиновник.

Ранее мы также писали, что в сети появилось видео, как в оккупированном россиянами Мариуполе сносят дома, которые не подлежат восстановлению.

Кроме того, как сообщала "Страна", в захваченном россиянами Мариуполе люди стоят в очередях за горячей едой и набирают воду в колодцах.

Напомним, война в Украине продолжается уже 188-й день. "Страна" следит за событиями 30 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 187-го дня войны. Главным событием дня стали сигналы по официальным каналам о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. О прорыве первой линии обороны россиян сначала сообщила опергруппировка "Каховка", позже информацию подтвердили в пресс-центре Сил обороны юга. А назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что в результате артиллерийского обстрела пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо.

"Страна" подробно анализировала, что происходит на юге Украины и какая есть информация о контрнаступлении ВСУ.

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