В сети появилось видео, как в оккупированном россиянами Мариуполе сносят дома, которые не подлежат восстановлению.

Ранее мы писали, что назначенные россиянами "власти" Северодонецка в Луганской области составили список жилых домов, получивших повреждения во время боевых действий. Значительную часть этих зданий планируют отправить под снос.

Кроме того, "Страна" сообщала, что очень мало людей хотят эвакуироваться из Мариуполя на подконтрольную территорию. По словам волонтера Александра Ярошенко, эвакуация людей идет через Васильевку Запорожской области, где можно простоять в очереди до пяти дней, сообщил волонтер. Это один из факторов, почему многие отказываются выезжать из Мариуполя, считает он.

Тем временем война в Украине продолжается уже 179-й день. "Страна" следит за происходящим 21 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 178-го дня войны. Британская разведка сообщает, что ситуация на фронте в последние недели практически не меняется, а инициатива в ближайшие месяцы перейдет к той стороне, которая сможет создать наступательную группировку.

По поводу взрывов и атак на российские объекты на юге (Крым, Херсон, Мелитополь) - то их за последние дни действительно стало очень много. Среди очевидных успехов ВСУ - аэродром в Новофедоровке и склад боеприпасов под Джанкоем. Также были удары по причерноморским захваченным территориям вроде Кирилловки или Бердянска.

В остальных случаях российская ПВО сбивала нечто над Севастополем, Керчью, Евпаторией, а также мысом Тарханкут.

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Более подробно о том, что в захваченных областях "референдум" откладывается, угрозе Фукусимы на ЗАЭС и открытии границ для мужчин за $5000 смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".