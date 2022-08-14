В Северодонецке оккупанты планируют снести большинство поврежденных жилых домов. Фото
Назначенные россиянами "власти" Северодонецка в Луганской области составили список жилых домов, получивших повреждения во время боевых действий.
Значительную часть этих зданий планируют отправить под снос.
Ранее мы также писали, что в оккупированных городах Луганской области российские оккупанты прибегают к новым методам принудительной мобилизации. Во время обходов многоэтажек россияне втираются в доверие к пожилым людям, предлагая тем небольшие суммы денег или продукты в обмен на информацию о мужчинах призывного возраста.
Кроме того, оккупанты оставляют на дежурство возле закрытых подъездов военных, которые ожидают, что кто-то из жителей мужского пола либо выйдет, либо попытается вернуться домой.
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