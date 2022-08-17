В сети появилось видео момента взрыва в Лисичанске, в результате которого был уничтожен российский военный штаб.

Соответствующие кадры публикуют Telegram-каналы.

Как сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, этим взрывом был уничтожен армейский штаб, который находился в бывшем здании СБУ. По данным Гайдая, предварительно, убиты 100 военных противника.

Ранее мы писали, что 27 июля украинские войска под Лисичанском уничтожили отряд ОМОНа из Сахалина.

Также "Страна" сообщала, что советник главы Офиса президента Алексей Арестович спрогнозировал, что Лисичанск - последний город, который захватила Россия.

Война в Украине продолжается уже 175-й день. "Страна" следит за происходящим 17 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 174-го дня войны. Вчера был нанесен новый удар по военным объектам РФ в Крыму. С утра взорвался склад боеприпасов под Джанкоем. Российское Минобороны заявило о диверсии. РФ нанесла массированные ракетные удары по Харькову и Житомирской области, где попадание пришлось по военному аэродрому. Президент Владимир Зеленский ответил отказом на петицию с призывом разрешить мужчинам выезжать из Украины, по его словам, это произойдет только после окончания действия военного положения.

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