Российским учителям предлагают по 190 тысяч рублей (95 тысяч гривен) в месяц за работу на аннексированной территории юга Украины.

Об этом сообщает в Twitter корреспондент Washington Post Робин Диксон.

По ее словам, в чате одной из школ Чувашии было сообщение от директора:

"Срочно. Нужны учителя в Запорожье и Херсонскую область летом. 8 600 рублей в день. Работа - подготовить школы к новому учебному году. Переезд туда и обратно – бесплатно. Жилье и питание обсуждается".

Если 8 600 рублей в день, из расчёта на 22 рабочих дня, они будут иметь 190 тысяч рублей в месяц, пишет Диксон.

Среднемесячная зарплата учителя в Чувашии составляет 39 тысяч рублей, а в целом по России – 43 тысячи рублей.

Напомним, вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала учителей не работать в школах на оккупированных территориях, поскольку это может "навсегда разрушить профессиональную жизнь".

Ранее мы писали, что по словам вице-премьера Ирины Верещук, школьники и студенты на временно оккупированных территориях смогут учиться дистанционно.

Также "Страна" подробно рассказывала, как начнется учебный год на захваченных территориях Украины.