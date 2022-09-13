Российские войска готовятся к очередным обстрелам захваченной ЗАЭС. Не исключены атаки и по другим атомным станциям Украины.

Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил в эфире национального телемарафона 13 сентября.

"Есть информация о подготовке очередных провокаций и обстрелов Запорожской станции, о том, что личный состав агрессора имеет план пребывания в укрытии во время своих сигналов, то есть есть перемещение техники, есть систематическая деятельность по повреждению линий электропередачи, которых сейчас осталось лишь несколько, которые сочетают ЗАЭС с украинской энергосистемой", - предупредил представитель ГУР Андрей Юсов.

По его словам, россияне после захвата ЗАЭС увидели "безнаказанность со стороны международного сообщества", и это масштабируют на всю энергетическую систему Украины, готовя таким образом кризис накануне зимы.

"Мы уже можем говорить, к сожалению, не только о Запорожской АЭС, агрессор систематически, методично обстреливает всю энергетическую инфраструктуру Украины, и это, бесспорно, может повлиять в конечном итоге и на другие атомные объекты - на другие атомные станции", - подчеркнул Юсов.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала жителей населенных пунктов, расположенных вблизи захваченной Запорожской АЭС, самостоятельно эвакуироваться.

Также мы писали, что назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что город и ЗАЭС готовят к обороне от наступления ВСУ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 202-й день. "Страна" следит за происходящим 13 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 201-го дня войны. Утром Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки противника удалось вытеснить из более чем 20 населенных пунктов. Арестович заявил, что в украинском контрнаступлении "фаза прорыва" сменяется фазой "закрепления результатов". Институт изучения войны сообщил, что это наступление ВСУ не положит конец войне, и она, вероятно, продлится до 2023 года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, почему недавние обстрелы оставили без света целые регионы Украины