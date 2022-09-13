Назначенные Россией "власти" Энергодара заявляют, что оборону города "готовят к мероприятиям украинских войск".

Российские СМИ приводят заявление назначенного РФ "главы ВГА" Энергодара Александра Волги.

По его словам, в городе готовы к атаке со стороны ВСУ, и "люди остаются на своих рабочих местах".

Ранее российская сторона уже заявляла, что ВСУ якобы готовит наступление в Запорожской области.

При этом в начале сентября Минобороны РФ уже обвиняло Украину в попытке отбить Запорожскую АЭС с помощью десанта.

Также мы сообщали, что мэр Энергодара на прошлой неделе несколько раз сообщал, что в оккупированном городе из-за российских обстрелов отключался свет.

Война в Украине продолжается уже 202-й день. "Страна" следит за происходящим 13 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 201-го дня войны. Утром Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки противника удалось вытеснить из более чем 20 населенных пунктов. Арестович заявил, что в украинском контрнаступлении "фаза прорыва" сменяется фазой "закрепления результатов". Институт изучения войны сообщил, что это наступление ВСУ не положит конец войне, и она, вероятно, продлится до 2023 года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, почему недавние обстрелы оставили без света целые регионы Украины