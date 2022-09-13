Американская разведка не исключает, что после успешного контрнаступления Вооруженных Сил Украины в Харьковской области российские войска будут вынуждены отдать и другие захваченные территории.

Об этом сообщает The Washington Post.

Официальные лица США и Запада заявляют, что украинское контрнаступление, заставившее российские войска поспешно отступить, может стать поворотным моментом в войне и усилить давление на Москву, чтобы она призвала дополнительные силы, если надеется предотвратить дальнейшее продвижение Украины.

Всего за несколько дней украинские военные силы отвоевали почти всю часть Харьковской области, которую российские войска заняли с начала войны. По словам официальных лиц, стремительность отступления, похоже, ошеломила российских военных и командиров.

"Россияне в беде. Вопрос в том, как они будут реагировать, но их слабые места были обнажены, и у них нет больших резервов живой силы или техники", - заявил американский чиновник.

Издание пишет, что украинские войска продвигаются вперед осторожно и закрепляют свои успехи, отмечается, что российские силы, похоже, признали, что им не хватает оружия и живой силы, чтобы удержать недавно деоккупированные населенные пункты на северо-востоке страны. Некоторые российские войска бросили танки, бронетранспортеры и боеприпасы.

Но последние успехи вселяют новый оптимизм в отношении того, что украинские войска смогут отвоевать еще больше территорий в ближайшие недели и, возможно, вытеснить россиян с земель, которые они удерживают с начала войны, пишет WP. Украинские военные и разведчики уже давно уверены в своей победе, часто перед лицом скептицизма со стороны США и западных союзников.

"Безусловно, это военная неудача [РФ]. Я не знаю, можно ли назвать это крупным стратегическим поражением на данный момент", - сказал американский чиновник, комментируя продолжающиеся тяжелые бои.

Ранее Минобороны США привело список того, что войдет в новый пакет помощи для Украины, одобренный президентом Джо Байденом. В Пентагоне заявили, что помощь в области безопасности на сумму до 675 миллионов долларов призвана удовлетворить критически важные потребности Украины в области обороны.

Как писала "Страна", президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму $675 млн.

Мы также приводили информацию издания Washington Post о том, что Пентагон наращивает поставки оружия в Украину морем.

Тем временем война в Украине продолжается уже 202-й день. "Страна" следит за происходящим 13 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 201-го дня войны. Утром Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки противника удалось вытеснить из более чем 20 населенных пунктов. Арестович заявил, что в украинском контрнаступлении "фаза прорыва" сменяется фазой "закрепления результатов". Институт изучения войны сообщил, что это наступление ВСУ не положит конец войне, и она, вероятно, продлится до 2023 года.

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