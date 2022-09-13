В последние дни в России на фоне неудач в Украине вновь активизировалась тема необходимости начала мобилизации, так как сравнительно небольшая численность армии РФ, действующей в Украине, называется одной из главных причин российских проблем на фронте.

Телеграм-канал "Политика Страны" рассуждает о возможных последствиях успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области.

Официально планы по проведению мобилизации отрицаются, но на уровне журналистов и блогеров эта тема обсуждается постоянно, а вчера даже депутат Госдумы, крымчанин Михаил Шеремет высказался за ее начало.

Впрочем, пока мало что указывает на то, что российские власти объявят мобилизацию. Есть сомнения даже в чисто военном эффекте от неё. Не говоря уже о тяжелейших социально-политических последствиях для российского общества. Как мы уже писали, сейчас россияне наблюдают за войной в Украине как за футбольным матчем, "болея за наших" и не особо вникая в вопрос о необходимости этой войны для России и россиян. Отсюда и высокая поддержка "спецоперации". Но если россиянам прикажут самим "выходить на поле" и рисковать своей жизнью, а также затягивать пояса и приучаться жить "по законам военного времени", отказываясь от привычного "мирного" образа жизни, то отношение к войне может сильно поменяться.

Именно поэтому российские власти и пытаются создать у народа ощущение, что война где-то далеко и никак не влияет на обычную жизнь людей, а воюют только контрактники и добровольцы. И мобилизация, естественно, при таком подходе противопоказана.

Но само по себе муссирование этой темы может серьезно поменять настроения в российском обществе. И увеличить число сторонников завершения войны (а оно и сейчас немалое, как показывают опросы, особенно среди молодёжи).

И чем больше российские военные блогеры и телеграмм-каналы пишут о нарастающих проблемах на фронте и необходимости их решения за счёт мобилизации, тем сильнее в российском обществе будет настрой на прекращение войны, раз она идёт с такими проблемами и "не по плану".

И это может повлиять и на позицию Кремля. Ранее одним из препятствий для российской власти пойти на какие-то компромиссы с Украиной являлся тезис "это не примет российское общество и может быть бунт". Но чем больше будет сторонников заключения мира, тем меньше эта угроза будет влиять на решения Кремля.

Другой вопрос, что при сохранении нынешнего положения на фронте, когда ВСУ провели успешное наступление в Харьковской области и наступают на Херсон и на севере Донбасса, не настроена на какие-либо уступки украинская власть.

Но тема переговоров и компромиссов, как мы уже писали, не умерла, и ее пытается время от времени реанимировать так называемая "партия мира" на Западе. В том числе и сейчас. В расчёте на то, что с российской стороны она, после наступления ВСУ, встретит большее понимание, чем полгода назад, а позиция западных стран и Украины может измениться по мере приближения зимы и нарастания энергетических проблем.

Напомним, что после успеха контрнаступления ВСУ глава МИД РФ Сергей Лавров уже заявил, что Россия не отказывается от мирных переговоров с Украиной.

При этом в Минобороны РФ заявили, что сами отвели войска в Харьковской области, чтобы перекинуть их на Донбасс.