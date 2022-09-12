Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет заявил, что в России нужно поменять статус "специальной военной операции" и объявить всеобщую мобилизацию.

"Без полной мобилизации, перевода на военные рельсы, в том числе и экономики, мы должных результатов не достигнем", – сказал он.

При этом ранее член Совета федерации РФ Андрей Климов сказал, что необходимости в мобилизации нет. Такое заявление он сделал после успешного контрнаступления украинской армии.

Также мы писали, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поручит правительству обеспечить трудовые гарантии желающим добровольно воевать в Украине.

Война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 200-го дня войны. Российские войска покинули большую часть Харьковской области. Южнее начались попытки продвижения ВСУ на Лиман в Донецкой области. Сторонники "партии войны" в РФ после поражения в Харьковской области уже начали активно критиковать военное руководство России. Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. Резников уточнил, что РФ должна покинуть и Крым, и весь Донбасс. Либо же должна быть одержана военная победа над РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.