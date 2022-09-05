Президент России Владимир Путин поручит правительству РФ обеспечить трудовые гарантии гражданам, желающим пойти добровольцами для участия в войне с Украиной.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Песков сказал, что поправки в законодательство должны обеспечить, в частности, такие трудовые гарантии, как возможность длительного отпуска при сохранении текущей должности потенциального добровольца.

Как писала "Страна", ранее Путин заявлял, что жители "ЛДНР" воюют лучше, чем профессиональные военные России.

Между тем война в Украине продолжается уже 194-й день. "Страна" следит за происходящим 5 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 193-го дня войны. Судя по информации из разных источников - украинская армия продвинулась в районе Высокополья на севере Херсонской области. Также нацгвардейцы записали видео из села Озерное Донецкой области, заявив о его освобождении.

Тем временем в Миноборны сообщили, что с 1 октября военнообязанным украинкам, которые станут на воинский учет, будет запрещен выезд за пределы страны. Для них будут действовать те же ограничения, что и для военнообязанных мужчин.

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