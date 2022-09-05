Президент РФ Владимир Путин заявил, что жители Донбасса, которые принимают участие в войне на стороне России в составе двух сформированных в "ЛДНР" "армейских корпусов", воюют лучше, чем профессиональные военные.

Об этом сообщают российские СМИ.

Отметим, что украинские военные, с которыми говорила "Страна", также отмечают, что подразделения "ЛДНР" воюют лучше, чем многие части российской армии. Но это касается только тех, кто служил в так называемой "народной милиции" ещё до начала войны и имеет большой опыт боев на Донбассе ещё с 2014 года, которого не имеют большинство подразделений армии РФ.

Что же касается принудительно мобилизованных после 24 февраля жителей "ЛДНР", то подразделения, сформированные из них, являются самым "слабым звеном" в войсках противника.

Ранее Генштаб ВСУ заявлял, что Путин дал приказ взять Донецкую область к 15 сентября.

Тем временем Минобороны РФ продолжают заявлять о "безуспешности" украинского наступления на Херсон.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 194-й день. "Страна" следит за происходящим 5 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 193-го дня войны. Судя по информации из разных источников - украинская армия продвинулась в районе Высокополья на севере Херсонской области. Также нацгвардейцы записали видео из села Озерное Донецкой области, заявив о его освобождении.

Тем временем в Миноборны сообщили, что с 1 октября военнообязанным украинкам, которые станут на воинский учет, будет запрещен выезд за пределы страны. Для них будут действовать те же ограничения, что и для военнообязанных мужчин.

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