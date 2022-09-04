"Получает обзоры". В Кремле рассказали, читает ли Путин Telegram-каналы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не читает Telegram-каналы, но в обзоры для него включают и публикации из них.
Об этом Песков рассказал в интервью ТАСС.
"Нет, Путин не читает Telegram-каналы, но обзоры получает", - ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста.
Интервью Песков дал в преддверии Восточного экономического форума, который пройдет 5 сентября.
Напомним, ранее российский президент Владимир Путин заявлял, что не пользуется мобильным телефоном.
Также "Страна" сообщала, что Песков рассказывал, как Путин проголосовал на выборах в Госдуму в прошлом году без мобильного телефона.
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