Президенты Франции и РФ Владимир Путин и Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор. По российской версии, главных вопросов было два - Запорожская АЭС и экспорт зерна.

Сообщение размещено на официальном сайте Кремля.

Путин обратил внимание на "регулярные украинские атаки на объекты ЗАЭС", включая хранилище радиоактивных отходов. Кроме того, рассказал о том, что, по его мнению, делают специалисты РФ для обеспечения физической защиты ЗАЭС.

Он заявил Макрону, что надо "воздействовать" на Киев, чтобы обстрелы ЗАЭС были немедленно прекращены.

Судя по всему, взаимопонимание между президентами достигнуто только в одном - в обоюдной готовности к неполитизированному взаимодействию по ситуации вокруг ЗАЭС с участием МАГАТЭ.

Есть контакт и по зерновому вопросу - Путин и Макрон согласны, что вывозимое через черноморские порты зерно должно направляться прежде всего развивающимся странам.

Путин развил свою традиционную линию в этом вопросе - недопустимость препятствий поставкам сельхозпродуктов и удобрений РФ в Африку, на Ближний Восток и в Латинскую Америку.

Оба президента условились продолжить диалог по всем затронутым вопросам на различных, в том числе министерском, уровнях.

Напомним, что вчера Макрон созвонился с Владимиром Зеленским и призвал РФ вывести войска с Запорожской АЭС.

А сегодня ночью Запорожская АЭС была полностью остановлена.