Начались консультации о создании вокруг Запорожской АЭС зоны ядерной и физической безопасности.

Об этом сообщает глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Гендиректор Рафаэль Гросси приветствует новость о восстановлении электроснабжения, но по-прежнему серьезно озабочен ситуацией на ЗАЭС на фоне продолжения обстрелов. Необходимо срочное создание вокруг ЗАЭС охранной зоны ядерной и физической безопасности, начаты консультации", - сообщается в твиттере агентства.

Напомним, что Запорожская АЭС сегодня ночью была полностью остановлена.

Позже в МАГАТЭ заявили, что резервную линию электропередачи на Запорожскую АЭС удалось восстановить.

При этом ЗАЭС была темой разговора Макрона с Зеленским и Путиным.

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