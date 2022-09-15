МАГАТЭ требует от России немедленно прекратить действия на ЗАЭС. Фото: wikipedia.org

Совет МАГАТЭ принял резолюцию с требованием к России "немедленно прекратить действия против и на Запорожской АЭС".

Об этом сообщает Sky.

Россия и Китай в МАГАТЭ проголосовали против.

В постпредстве России в ООН резолюцию назвали "антироссийской", отметив, что её "протащили" западные страны.

Издание Sky сообщило о том, что совет МАГАТЭ принял резолюцию с требованием к России немедленно прекратить действия против и на Запорожской АЭС

Напомним, ранее мы рассказывали, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси завил, что обстрелы Запорожской АЭС продолжаются после ее временной остановки. Под угрозой находятся реакторы и территория для хранения отработанного топлива.

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