Совет МАГАТЭ принял резолюцию с требованием к России "немедленно прекратить действия против и на Запорожской АЭС".

Об этом сообщает Sky.

Россия и Китай в МАГАТЭ проголосовали против.

В постпредстве России в ООН резолюцию назвали "антироссийской", отметив, что её "протащили" западные страны.

Напомним, ранее мы рассказывали, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси завил, что обстрелы Запорожской АЭС продолжаются после ее временной остановки. Под угрозой находятся реакторы и территория для хранения отработанного топлива.

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