Вторая резервная линия энергоснабжения Запорожской АЭС восстановлена.

Об этом говорится в сообщении МАГАТЭ на ее сайте.

"С восстановлением линии электроэнергия, необходимая для ядерной безопасности ЗАЭС, снова поступает из внешней сети", – сообщила МАГАТЭ.

Напомним, что после полной остановки Запорожской АЭС в ночь на 11 сентября вчера удалось восстановить резервную линию электропередачи.

При этом в МАГАТЭ заявили о начале консультаций по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

А Россия утверждает, что Украина готовит большое наступление в районе ЗАЭС.

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