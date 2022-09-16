Контрнаступление Украины стало причиной, по которой союзники решили продолжать поставки оружия Украины.

Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью Reuters.

"Я считаю, что это (контрнаступление) очень важный шаг, который повлиял или повлияет на решения некоторых других стран", – сказал он.

Также Зеленский повторил свой призыв к странам Запада и другим государствам активизировать поставки оружия в Украину.

"Мы хотели бы больше помощи от Турции, мы хотели бы больше помощи от Южной Кореи. Больше помощи от арабского мира. Из Азии", - сказал он.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский записал видеообращение по поводу массовых захоронений в Изюме. По словам президента, обнаружено более 400 могил, убиты целые семьи.

Также "Страна" сообщала, что ООН направит делегацию в освобожденный Изюм, чтобы изучить найденные массовые захоронения.

Война в Украине продолжается уже 205-й день. "Страна" следит за происходящим 16 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 204-го дня войны. Генштаб Украины сообщил, что противник не только атакует, но и пытается укрепить первую линию обороны на Донецком и Запорожском направлениях. "Глава ЛНР" Пасечник заявил, что наступление ВСУ идет по всему фронту, и украинская армия подошла к границам Луганской области. В Кривом Роге ликвидировали подтопление, возникшее после удара по дамбе. Россияне снова нанесли по городу удары - один из них по гидротехническим сооружениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.