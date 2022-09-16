Мониторинговая миссия ООН по правам человека посетит освобожденный Изюм в Харьковской области в связи с сообщениями об обнаруженном там массовых захоронений.

Об этом сообщила на брифинге в Женеве официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел.

Фото массовых захоронений в Изюме накануне публиковали СМИ. О них же заявил и Владимир Зеленский в своём вчерашнем обращении.

Пока неизвестно точное количество лиц, захороненных в могиле, также неизвестно, кто похоронен в соседних могилах. В настоящее время идет разминирование территории.

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