Разрушения, которые нанесли российские войска в Изюме сравнимы по масштабам с разрушениями в нескольких Бородянках, а по количеству жертв - минимум с двумя Бучами Киевской области.

Об этом заявил советник министра обороны Алексей Копытько в своем Facebook.

"Изюм - это несколько Бородянок с точки зрения разрушений и несколько (минимум две) Бучи с точки зрения числа жертв гражданского населения", - заявил он.

Он отметил, что российские оккупанты обрушили на Изюм больше ракет, чем на Мариуполь, хотя населения в Изюме до полномасштабного вторжения было в 10 раз меньше.

"Есть жилые многоэтажные дома, на которые сознательно сбросили авиабомбы. Сложились целые подъезды. Десятки погибших. Как только наши воины отодвинут фронт чуть дальше на восток, предстоит огромная работа по фиксации и расследованию этих преступлений", - написал Копытько.

Кроме того, советник министра сказал, что визит президента Владимира Зеленского в Изюм позволит зафиксировать внимание на городе, в том числе в контексте будущего трибунала над российскими военными преступниками.

Как писала "Страна", в Изюме погибли более тысячи мирных жителей, в городе уничтожены 80 процентов зданий.

По данным МВД, Россия обстреливает гражданские объекты в 73 раза чаще военных, а в последнее время еще чаще.

Тем временем война в Украине продолжается уже 204-й день. "Страна" следит за происходящим 15 сентября в обновляемом материале.

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