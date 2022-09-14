"Страна" публикует фото подбитой и брошенной российской военной техники в Изюме (Харьковская область), который освободила украинская армия.

Отметим, сегодня в Изюме официально подняли украинский флаг. На церемонию приехал президент Украины Владимир Зеленский. Также в торжествах приняли участие заместитель министра обороны Анна Маляр, представители ВСУ и других силовых подразделений.

Ранее мы писали, что в Изюме во время оккупации погибли более тысячи мирных жителей. Еще больше людей пострадали, так как не смогли получить медицинскую помощь. Также в городе уничтожено около 80% зданий, которые теперь не подлежат восстановлению.

Война в Украине продолжается уже 203-й день. "Страна" следит за происходящим 14 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 202-го дня войны. Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что с 6 сентября ВСУ освободили 3800 квадратных километров территории и более 300 населенных пунктов под Харьковом. Как выяснилось, контрнаступление именно в Харьковской области - это идея американцев. Также на войне появились иранские дроны. Судя по опубликованным фото, ВСУ сбили первый такой беспилотник, который использовался российскими войсками.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, почему в публикациях о роли Сырского в харьковском наступлении увидели подкоп под Залужного.