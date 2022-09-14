В Изюм Харьковской области, который ВСУ освободили от российский войск, приехал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада.

В среду, 14 сентября, в городе официально подняли украинский флаг. В торжествах приняли участие также заместитель министра обороны Анна Маляр, представители ВСУ и других силовых подразделений.

"В начале мероприятий почтили память погибших защитников минутой молчания, далее президент поблагодарил воинов за освобожденные украинские земли и в торжественной обстановке подняли украинский флаг над городским советом", - сообщила 25-я бригада.

Напомним, 11 сентября сообщалось, что ВСУ вошли в Изюм.

Также мы показывали видео с центральной площади Изюма, записанное украинским военным.

Кроме того, публиковали видео, как выглядит Изюм после полугода российской оккупации.

Война в Украине продолжается уже 203-й день. "Страна" следит за происходящим 14 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 202-го дня войны. Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что с 6 сентября ВСУ освободили 3800 квадратных километров территории и более 300 населенных пунктов под Харьковом. Как выяснилось, контрнаступление именно в Харьковской области - это идея американцев. Также на войне появились иранские дроны. Судя по опубликованным фото, ВСУ сбили первый такой беспилотник, который использовался российскими войсками.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, почему в публикациях о роли Сырского в харьковском наступлении увидели подкоп под Залужного.