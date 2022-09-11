Украинский офицер записал видео с центральной площади Изюма.

Соответствующие кадры появились в Telegram-каналах.

"Главная площадь Изюма... догорает здание местной администрации. Но все восстановим, все будет Украина", - заявил военный.

Напомним, "Страна" публиковала видео, как российские войска огромными колоннами покидают Изюм, оставляя ВСУ военную технику.

Ранее мы подробно рассказывали, что происходит в Изюме и сможет ли РФ создать новую линию обороны.

Война в Украине продолжается уже 200-й день. "Страна" следит за происходящим 11 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 199-го дня войны - важного для украинского контрнаступления в Харьковской области. 10 сентября ВСУ взяли большую часть Купянска к западу от реки Оскол. Это подтвердил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Также украинские силы оказались возле Изюма или даже вошли в город. В этот же день Минобороны России нарушило свое пятидневное молчание о контрнаступлении ВСУ и попыталось объяснить ситуацию перегруппировкой: дескать, теперь РФ собирается наращивать усилия на донецком направлении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает текущее положение дел и расклады сил в Харьковской области.