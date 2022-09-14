Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео о своей поездке в Изюм. В сопроводительном тексте он отдельно поблагодарил главкома Сухопутных войск ВСУ Александра Сырского и "всех наших воинов" за освобождение украинской земли.

"Можно временно оккупировать территорию нашего государства. Но точно невозможно оккупировать украинских людей. Можно промывать мозг, но этого нельзя сделать с сердцами украинцев. Спасибо командующему Сухопутными войсками ВСУ Александру Сырскому, всем нашим воинам за то, что освобождаете украинскую землю от врага. Берегите наших людей, наши сердца, детей и будущее", - написал Зеленский.

Напомним, Александр Сырский командует восточной группой войск, вытесняющей российские части из Харьковской области.

Также во время рабочей поездки в деоккупированный Изюм Зеленский обратился к жителям Крыма и пообещал, что Украина вернется на полуостров.

Напомним, сегодня Зеленский приехал в освобожденный Изюм, где принял участие в церемонии поднятия государственного флага. Также на церемонии присутствовали замминистра обороны Анна Маляр, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Война в Украине продолжается уже 203-й день. "Страна" следит за происходящим 14 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 202-го дня войны. Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что с 6 сентября ВСУ освободили 3800 квадратных километров территории и более 300 населенных пунктов под Харьковом. Как выяснилось, контрнаступление именно в Харьковской области - это идея американцев. Также на войне появились иранские дроны. Судя по опубликованным фото, ВСУ сбили первый такой беспилотник, который использовался российскими войсками.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, почему в публикациях о роли Сырского в харьковском наступлении увидели подкоп под Залужного.