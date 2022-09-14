Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в деоккупированный Изюм обратился к жителям Крыма и пообещал, что Украина вернется на полуостров.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



Зеленский отметил, что Украина должна посылать сигналы своим людям, которые сейчас находятся в оккупации.

"И мой сигнал людям в Крыму: мы знаем, что это наши люди, и это ужасная трагедия, что они в оккупации более восьми лет. Мы туда вернемся. Я не знаю, когда именно. Но у нас есть планы, и мы вернемся туда, потому что это наша земля и наши люди", - сказал Владимир Зеленский.

Также, по словам Зеленского, жители Крыма все эти годы находятся под давлением пропаганды РФ, но когда Украина вернется на полуостров, крымчане увидят ложь российского телевидения и пропаганды.

"Потому что мы знаем, что правда на нашей стороне", - подчеркнул он.

Напомним, сегодня Зеленский приехал в освобожденный Изюм, где принял участие в церемонии поднятия государственного флага. Также на церемонии присутствовали замминистра обороны Анна Маляр, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Война в Украине продолжается уже 203-й день. "Страна" следит за происходящим 14 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 202-го дня войны. Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что с 6 сентября ВСУ освободили 3800 квадратных километров территории и более 300 населенных пунктов под Харьковом. Как выяснилось, контрнаступление именно в Харьковской области - это идея американцев. Также на войне появились иранские дроны. Судя по опубликованным фото, ВСУ сбили первый такой беспилотник, который использовался российскими войсками.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, почему в публикациях о роли Сырского в харьковском наступлении увидели подкоп под Залужного.