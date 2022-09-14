В Крыму шестерых участников свадьбы, на которой играла "Ой у лузи червона калина" суд привлек к ответственности, пишут местные телеграм-каналы со ссылкой на решение Бахчисарайского райсуда.

Некоторые заплатят штраф в 50 тысяч рублей, другие получили от 5 до 15 суток административного ареста. Об этом сообщают крымские телеграм-каналы со ссылкой на решение Бахчисарайского районного суда.

Российские СМИ публикуют данные об арестах и штрафах:

владелец ресторана в Бахчисарае - 15 суток ареста;

диджей и танцовщица - по 10 суток;

мать жениха - 5 суток;

мать невесты - штраф в 40 тыс рублей (около 24 тыс.грн);

жена владельца ресторана - штраф в 50 тыс рублей (около 31 тыс. грн);

Вчера ди-джей, который включил на свадьбе в Крыму этот трек публично извинился.

Напомним, в понедельник "глава" Крыма Сергей Аксенов пригрозил уголовной ответственностью "скандирующим в Крыму проукраинские лозунги и поющим украинские националистические песни". Видео того, как жители Крыма танцевали под гимн УПА и подпевали, сняли люди, которые присутствовали на празднике. Один из этих роликов попал в сеть и разлетелся по Telegram-каналам.

Как писала "Страна", главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что россияне начали тайно эвакуировать свои семьи из Крыма и оккупированного юга Украины.

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Помимо этого, недавно стало известно, что Укрзализныця запускает программу эвакуационных поездов для украинцев, которые хотят выехать из Крыма.

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