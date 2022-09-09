Бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что Украина может вернуть Крым в течение года и одержать военную победу над Россией.

Мнение Ходжеса, ныне работающего экспертом Вашингтонского Центра анализа европейской политики, передает Newsweek.

Для этого западные партнеры должны оказывать Киеву материальную и моральную поддержку.

"Нужна декларация о том, что мы хотим победы Украины, что мы хотим, чтобы она вернула всю свою территорию, что мы хотим, чтобы она могла защитить себя в будущем, и что мы будем делать все необходимое, чтобы помочь им это сделать", - сказал Ходжес.

Он отметил, что в Вашингтоне полностью осознают потребности Украины.

Напомним, 15 марта Бен Ходжес говорил, что через 10 дней россияне больше не смогут воевать, поскольку у них закончатся боеприпасы.

В мае прогнозировал, что Украина попытается к концу лета вернуть РФ на позиции до 23 февраля.

А также подписался под коллективным призывом американских экспертов с призывом к администрации Байдена дать Украине дальнобойные ракеты ATACMS, "пока не поздно".

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