Власти Минска и назначенный РФ "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев подписали соглашение "о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-гуманитарной сферах".

Об этом сообщает Белта.

Для этого Развожаев приехал в столицу Беларуси.

Телеграм-канал "Политика Страны" пишет, что фактически таким образом Беларусь делает шаги в сторону признания Крыма "российским".

Напомним, ранее бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что Украина может вернуть Крым в течение года и одержать военную победу над Россией.

Война в Украине продолжается уже 199-й день. "Страна" следит за происходящим 10 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 198-го дня войны. Генштаб ВСУ заявил, что украинская армия в Харьковской области продвинулась на 50 км за три дня боев. Залужный сообщил, что ВСУ освободили более 1000 квадратных км территории. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что украинские силы добились определенных успехов в своих операциях в Харьковской и Херсонской областях. Советник ОП Алексей Арестович сказал, что ВСУ могут открыть "третий фронт".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, как успехи ВСУ на фронте реанимировали тему переговоров с РФ, которую обсуждают на Западе.