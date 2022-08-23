В Севастополе заявляют, что сбили над морем беспилотник. До этого в городе слышали работу системы ПВО.

"Над морем отработали системы ПВО. Сбили БПЛА", - написал в своем телеграм-канале "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.

"Все хорошо, сохраняем спокойствие", - добавил он.

Последние несколько дней в аннексированном Крыму и Севастополе сообщается о работе ПВО. Местные власти говорили об атаке небольших беспилотников и поражении всех атакующих целей. Один из БПЛА в минувшие выходные был сбит над штабом Черноморского флота РФ в Севастополе, он упал на крышу здания и загорелся. Видео работы противовоздушной обороны в Оленевке на мысе Тарханкут опубликовали местные паблики.

Вчера в Севастополе возле Херсонеса и у аэродрома Бельбека сработали системы ПВО. До этого в воскресенье сообщалось, что противовоздушная оборона отработала по объектам на подлете к аэродрому Бельбек со стороны Евпатории. По словам Развожаева, летательный аппарат "был отработан" постом воздушной обороны флота над штабом. "Упал на кровлю и загорелся. Поражения не получилось. Молодцы ребята", - отмечал политик.

Эвакуация в городе не проводилась, Развожаев заверил в Telegram, что город "под надежной защитой".

С 31 июля в Севастополе действует высокий, "желтый" уровень террористической опасности.

Как писала "Страна", в Крыму после серии взрывов на военных объектах начали проверять готовность бомбоубежищ к укрытию людей.

Тем временем война в Украине продолжается уже 181-й день. "Страна" следит за происходящим 23 августа в обновляемом материале.

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