В орфографический словарь Института русского языка имени В.В. Виноградова Российской академии наук добавили 151 новое слово. То есть в живой речи они употреблялись и не новы, однако теперь официально признаны вошедшими в состав языка.

Об этом сообщила в Телеграм редактор Полина Шубина.

Первые 125 слов добавили в словарь 10 сентября, а остальные — спустя два дня.

Шубина перечислила некоторые из новых слов:

"сорбо‌нка" ("учебная карточка");

"стенда‌п", "стендап-комедия", "стенда‌п-ко‌мик";

"стоба‌лльник";

"субиндекс";

"тайкона‌вт";

"телегра‌м-кана‌л";

"тероборона";

"трижды пе‌ристо-рассеченный";

"три‌жды пе‌ристый";

"три‌жды тройча‌тый";

"ЧВК" и "чевэка‌шник";

"чу‌точка";

"штрафизоля‌тор";

"сладкоягодниковые" и "я‌годниковый".

Также в словарь внесли, тем самым "узаконив" в русском языке, слова, связанные с пандемией коронавируса, украинской культурой, пользованием интернетом и другими сферами. Среди них "антиваксер", "БПЛА" ("беспилотный летательный аппарат"), "бумер", бургерная", "вышиванка", "гейм-зона", "джетлаг", "допандемийный", "клофелинщик", "коронакризис". "коронаскептик", "Крымский мост", "медиафейк", "миллениалы", "погранцы", погуглить", "покерфейс", "ретвитнуть", "решала", "шаверма" и "шаурма".

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Мы также сообщали, что словари Collins Dictionary, Merriam-Webster, Oxford English Dictionary выбрали словами 2021 года lockdown (локдаун), pandemic (пандемия), quarantine (карантин), doomscrolling (думскорллинг) и coronavirus (коронавирус).