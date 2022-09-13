Словарь русского языка пополнился "новичками". Фото: Лабиринт

В орфографический словарь Института русского языка имени В.В. Виноградова Российской академии наук добавили 151 новое слово. То есть в живой речи они употреблялись и не новы, однако теперь официально признаны вошедшими в состав языка.

Об этом сообщила в Телеграм редактор Полина Шубина.

Первые 125 слов добавили в словарь 10 сентября, а остальные — спустя два дня.

Шубина перечислила некоторые из новых слов:

  • "сорбо‌нка" ("учебная карточка");
  • "стенда‌п", "стендап-комедия", "стенда‌п-ко‌мик";
  • "стоба‌лльник";
  • "субиндекс";
  • "тайкона‌вт";
  • "телегра‌м-кана‌л";
  • "тероборона";
  • "трижды пе‌ристо-рассеченный";
  • "три‌жды пе‌ристый";
  • "три‌жды тройча‌тый";
  • "ЧВК" и "чевэка‌шник";
  • "чу‌точка";
  • "штрафизоля‌тор";
  • "сладкоягодниковые" и "я‌годниковый".

Скриншот из Телеграм Полины Шубиной

Также в словарь внесли, тем самым "узаконив" в русском языке, слова, связанные с пандемией коронавируса, украинской культурой, пользованием интернетом и другими сферами. Среди них "антиваксер", "БПЛА" ("беспилотный летательный аппарат"), "бумер", бургерная", "вышиванка", "гейм-зона", "джетлаг", "допандемийный", "клофелинщик", "коронакризис". "коронаскептик", "Крымский мост", "медиафейк", "миллениалы", "погранцы", погуглить", "покерфейс", "ретвитнуть", "решала", "шаверма" и "шаурма".

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