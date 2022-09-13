"Вышиванка", "ЧВК", "Крымский мост" и "клофелинщик". В словарь русского языка добавили больше сотни новых слов
В орфографический словарь Института русского языка имени В.В. Виноградова Российской академии наук добавили 151 новое слово. То есть в живой речи они употреблялись и не новы, однако теперь официально признаны вошедшими в состав языка.
Об этом сообщила в Телеграм редактор Полина Шубина.
Первые 125 слов добавили в словарь 10 сентября, а остальные — спустя два дня.
Шубина перечислила некоторые из новых слов:
- "сорбонка" ("учебная карточка");
- "стендап", "стендап-комедия", "стендап-комик";
- "стобалльник";
- "субиндекс";
- "тайконавт";
- "телеграм-канал";
- "тероборона";
- "трижды перисто-рассеченный";
- "трижды перистый";
- "трижды тройчатый";
- "ЧВК" и "чевэкашник";
- "чуточка";
- "штрафизолятор";
- "сладкоягодниковые" и "ягодниковый".
Также в словарь внесли, тем самым "узаконив" в русском языке, слова, связанные с пандемией коронавируса, украинской культурой, пользованием интернетом и другими сферами. Среди них "антиваксер", "БПЛА" ("беспилотный летательный аппарат"), "бумер", бургерная", "вышиванка", "гейм-зона", "джетлаг", "допандемийный", "клофелинщик", "коронакризис". "коронаскептик", "Крымский мост", "медиафейк", "миллениалы", "погранцы", погуглить", "покерфейс", "ретвитнуть", "решала", "шаверма" и "шаурма".
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