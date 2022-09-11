Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс будет на украинском языке называть нового короля своей страны не Карлом III, а Чарльзом III - как он звучит в английском варианте. Так она сказала в эфире телемарафона.

Впрочем, окончательное решение вопроса, как на украинском называть короля, она оставляет за украинскими лингвистами.

"Как это будет по-украински, я думаю, что лингвистам придется как-то с этим разобраться и прийти к взаимопониманию. Но на английском мы будем его называть King Charles, то есть Чарльз ІІІ", - сказала Симмонс.

Отметим, что на русском языке СМИ в разных странах называют нового короля Карлом ІІІ. В том числе и русская служба ВВС. Это связано в первую очередь со следованием традиции: прежних английских королей с тем же именем в российской исторической науке принято называть Карлом I и Карлом II. Ведь уже к концу XIX века в русскоязычной научной литературе окончательно установилось правило: писать имена всех европейских императоров, королей, герцогов и других знатных персон в унифицированной, латинизированной форме.

Ранее и на украинском языке английских королей называли Карлами, а не Чарльзами, но сейчас, после коронации нового монарха, в Украине возникла дискуссия на эту тему.

Откуда произошло разночтение в именах королей, мы подробно писали.

"Страна" также сообщала, что новый король Великобритании Карл III выступил с первым обращением.