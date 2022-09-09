В соцсетях ширится дискуссия на тему, как правильно именовать нового британского короля, который завтра вступит на престол - Карл III или Чарльз III?

На самом деле англичане его именуют Чарльз. Так же как и других монархов с тем же именем - Чальз I и Чарльз II.

Карл - это имя по российской исторической традиции, которая, кстати, перекочевала и в украинскую (украинская Википедия и учебники истории также британских монархов называют Карлами).

Причем это касается не только английских королей. Например, знаменитого Короля-Солнце, которого французы называют Луи XIV, мы знаем как Людовика XIV.

Наиболее распространенная версия, почему такое разночтение, - латинская. В средние века при межгосударственном общении использовалась латынь. И, соответственно, имена правителей писали так, как они звучали на латыни. Например, имя Луи/Людовик происходит от древнегерманского имени Хлодвиг. Так звали первого короля франков. По-латински оно звучало как Хлодвикус, а затем - Людовикус. Во французском же языке оно преобразовалось постепенно в Луи, а в немецком - в Людвига.

А в русский язык вошло как Людовик - именно так французские короли именовались в обращениях от царей. И, кстати, по той же причине, в Западной Европе царей по имени Иван часто именовали Иоаннами.

К слову, у двух предыдущих Карлов/Чарльзов была интересная судьба.

Правление Карла I Стюарта закончилось первой и последней (на данный момент) революцией в Англии. Карла I казнили в 1649 году, а Британия стала республикой. Но ненадолго. В 1660 году, благодаря переходу на сторону монархии республиканского полководца Монка, королевская власть была восстановлена и на трон взошел сын Карла I Карл/Чарльз II.

При нем жизнь в королевстве была непростая (чума, пожар в Лондоне, очень тяжелая морская война с Голландией), но, по крайней мере, без революций. И умер Карл II своей смертью в 1685 году.

А вот следующему королю - брату Карла II Якову II Стюарту (которого англичане знают под именем Джеймс II) - повезло меньше.

Будучи католиком, он начал репрессии против англикан, чем вызвал всеобщее возмущение и был свергнут в результате "славной революции" 1688 года. Парламент пригласил занять трон нидерландского принца Вильгельма Оранского. И он стал королем Британии Вильгельмом III, который известен англичанам, конечно же, под именем Уильям III.

С Вильгельма III, собственно, и началась современная история Британии. Король отказался от абсолютной власти, согласившись с главенством законов, которые принимает парламент.

Напомним, вчера на 97-м году жизни умерла королева Елизавета II. Мы подробно рассказывали, кому перейдет трон после смерти королевы.