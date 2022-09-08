Принц станет королем. Кому перейдет трон после смерти Елизаветы II
После смерти королевы Елизаветы II, которая скончалась сегодня, британский трон по закону переходит принцу Чарльзу.
Чарльзу Филиппу Артуру Джорджу (таково полное имя наследника) 74 года.
В случае восшествия на престол принц Чарльз может принять имя Карл III (в русской традиции английские короли, носящие имя Charles, именуются "Карл"). В начале столетия появлялись сообщения о том, что сын Елизаветы Второй рассматривает возможность носить не это имя, а "Георг VII", по своему четвёртому имени (Джордж). Однако в 2005 году такие предположения были официально опровергнуты с указанием на неприемлемость преждевременного обсуждения этого вопроса.
По состоянию на сентябрь 2022 года очередность наследования трона выглядит следующим образом: сначала Чарльз, принц Уэльский, за ним следует его старший сын Уильям, герцог Кембриджский, далее — дети Уильяма (принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи).
Принц Чарльз родился в Букингемском дворце 14 ноября 1948 года. В возрасте трёх лет и трёх месяцев (в феврале 1952 года) он стал наследником британского престола после кончины Георга VI и воцарения Елизаветы II.
Принц Чарльз - старший брат принцессы Анны (родилась в 1950 году), принца Эндрю (родился в 1960-м) и принца Эдварда (родился в 1964-м).
2 июня 1953 года принц присутствовал на коронации своей матери.
В детстве Чарльз получал домашнее образование, а после средней школы окончил Кембриджский университет, став бакалавром искусств. В 1971-1976 годах он находился на воинской службе и прошёл курс обучения как пилот истребителя и военного вертолёта, а также служил на флоте.
Принц активно занимается благотворительностью, состоит в разных обществах, в том числе патронирует около 350 структур. Он является основателем "Фонда принца" и 15 других благотворительных организаций. Особенными областями его интересов являются охрана окружающей среды и совершенствование городской среды.
Летом в Великобритании прогремел связанный с Чарльзом скандал: выяснилось, что принц принимал деньги от братьев Усамы бен Ладена. Правда, делал он это не лично для себя, а для своей благотворительной организации.
А прошлым летом СМИ писали, что принц Уэльский после своего вступления на престол хочет ограничить число ключевых членов королевской семьи.