После смерти королевы Елизаветы II, которая скончалась сегодня, британский трон по закону переходит принцу Чарльзу.

Чарльзу Филиппу Артуру Джорджу (таково полное имя наследника) 74 года.

В случае восшествия на престол принц Чарльз может принять имя Карл III (в русской традиции английские короли, носящие имя Charles, именуются "Карл"). В начале столетия появлялись сообщения о том, что сын Елизаветы Второй рассматривает возможность носить не это имя, а "Георг VII", по своему четвёртому имени (Джордж). Однако в 2005 году такие предположения были официально опровергнуты с указанием на неприемлемость преждевременного обсуждения этого вопроса.

По состоянию на сентябрь 2022 года очередность наследования трона выглядит следующим образом: сначала Чарльз, принц Уэльский, за ним следует его старший сын Уильям, герцог Кембриджский, далее — дети Уильяма (принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи).

Принц Чарльз родился в Букингемском дворце 14 ноября 1948 года. В возрасте трёх лет и трёх месяцев (в феврале 1952 года) он стал наследником британского престола после кончины Георга VI и воцарения Елизаветы II.

Принц Чарльз - старший брат принцессы Анны (родилась в 1950 году), принца Эндрю (родился в 1960-м) и принца Эдварда (родился в 1964-м).

2 июня 1953 года принц присутствовал на коронации своей матери.

В детстве Чарльз получал домашнее образование, а после средней школы окончил Кембриджский университет, став бакалавром искусств. В 1971-1976 годах он находился на воинской службе и прошёл курс обучения как пилот истребителя и военного вертолёта, а также служил на флоте.

Принц активно занимается благотворительностью, состоит в разных обществах, в том числе патронирует около 350 структур. Он является основателем "Фонда принца" и 15 других благотворительных организаций. Особенными областями его интересов являются охрана окружающей среды и совершенствование городской среды.

Летом в Великобритании прогремел связанный с Чарльзом скандал: выяснилось, что принц принимал деньги от братьев Усамы бен Ладена. Правда, делал он это не лично для себя, а для своей благотворительной организации.

А прошлым летом СМИ писали, что принц Уэльский после своего вступления на престол хочет ограничить число ключевых членов королевской семьи.