Королева Великобритании Елизавета II, которая недавно вышла на второе место в истории по продолжительности царствования, передает наследнику престола принцу Уэльскому Чарльзу часть своих обязанностей главы государства.

Об этом сообщает газета The Sunday Times.

В этом году Чарльз присутствовал вместо матери на мероприятиях, традиционно требующих участия монарха и стоявших в графике Елизаветы II.

Несколько месяцев назад историк Эд Оуэнс, изучающий британскую монархию, уже утверждал, что начат процесс передачи королевской власти принцу Чарльзу.

"Смерть королевы не вызовет кризиса в королевской семье, - заявил тогда Оуэнс. - Символическая передача власти Чарльзу уже идет".

Он обратил внимание на то, что в последнее время принц все чаще подменяет мать во время мероприятий и взял на себя присвоение титулов, которым прежде занималась Елизавета II.

Ранее мы писали, что королева Великобритании впервые за 70 лет своего пребывания на троне не посетила скачки в Аскоте - одно из важнейших светских мероприятий, которое проходит с 1711 года. Причиной стали проблемы со здоровьем.

Также "Страна" рассказывала, что премьер Борис Джонсон хочет пригласить Владимира Зеленского в Британию и организовать ему аудиенцию с королевой Елизаветой II.