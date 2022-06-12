Королева Великобритании Елизавета II вышла на второе место среди монархов по продолжительности царствования.

Об этом сообщает Royal Central.

Она обошла в этом списке короля Таиланда Пумипона Адульядета (Рама IX), который правил с 1927 по 2016 год — 70 лет и 126 дней.

Первую строку в списке самых долгоправящих монархов занимает французский король Людовик XIV (1638-1715), который находился на престоле 72 года и 110 дней. Таким образом, от абсолютного рекорда 96-летнюю королеву отделяют чуть менее двух лет.

В Великобритании 2022 год проходит под знаком платинового юбилея — 70-летия правления Елизаветы II. Эта дата масштабно отмечалась в стране со 2 по 5 июля.

У Букингемского дворца выступили такие артисты, как Элтон Джон, Queen, Дайана Росс, Алиша Киз, Duran Duran, Род Стюарт, а также Лин-Мануэль Миранда и актеры различных бродвейских мюзиклов.

В начале февраля "Страна" рассказывала, как британская королева отметила платиновый юбилей - 70-летие со дня восшествия на престол. Торжества по этому поводу начались 5 февраля церемонией разрезания торта в кругу пенсионеров.

Вскоре после этого Елизавета II призналась, что не может двигаться.

А в обращении к саммиту ООН Елизавета II заявила, что "никто не вечен".