Выпущенные ограниченной серией куклы Барби, изготовленные специально к 70-летию правления королевы Великобритании Елизаветы II, были раскуплены за три секунды.

Об этом пишет газета Guardian.

"John Lewis сообщил, что распродал весь товар в наличии за три секунды", - сообщает издание.

При этом большинство продавцов на eBay возлагают надежды на продажу востребованных коллекционных экземпляров как минимум по двойной цене.

Куклы распродали по 95 фунтов стерлингов (3 430 грн).

Игрушка является одним из последних сувениров к празднованию платинового юбилея правления британской королевы, который будут широко отмечать в июне.

Лицо куклы практически полностью повторяет лицо королевы Елизаветы. При этом ее наряд в виде платья цвета слоновой кости c голубой лентой похож на те платья, которые королева предпочитает надевать для официальных фото. Однако вместо белых перчаток на руках куклы красуются рукавицы.

Производитель кукол компания Mattel подтвердила информацию о том, что лимитированная коллекция уже распродана в Великобритании, но намекнула, что может поступить новая партия товара.

Цена за куклу в образе Елизаветы II на сайте онлайн-продаж EBay начинается от £180 ($220), то есть почти в два раза дороже начальной стоимости.

Ранее мы писали, что компания FCTRY по дизайну продуктов из Бруклина собрала на краудфандинговой платформе более 6000 пожертвований на производство куклы главного иммунолога страны Энтони Фаучи. Фигурка доктора Фаучи одета в белое пальто и съемную маску. У куклы есть фирменные очки доктора, а в переднем кармане можно носить стетоскоп.