Компания FCTRY по дизайну продуктов из Бруклина собрала на краудфандинговой платформе более 6000 пожертвований на производство куклы главного иммунолога страны Энтони Фаучи.

Фигурка доктора Фаучи одета в белое пальто и съемную маску. У куклы есть фирменные очки доктора, а в переднем кармане можно носить стетоскоп.

Благодаря своей работе в качестве ключевого члена рабочей группы Белого дома по коронавирусу, Фаучи собрал большую фанатскую базу, и компании по всей стране прилепили доктора ко всему - от кексов до носков.

FCTRY заявила, что решила создать фигуру Фаучи после того, как собрала "намного больше, чем нам нужно для производства первого тиража фигурок Нэнси Пелоси". Так, компания собрала для производства более $200,000. Это значительно превышает первоначальную цель в $15,000, чтобы начать производить игрушки.

Таким образом Фаучи добавился к куклам Байдена, Обамы, покойной судьи Верховного суда Рут Гинзбург и к Трампу.

Кукла Фаучи высотой в 15 см продается за 20 долларов, как и остальные изделия фирмы.

Напомним, ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что понятие полной вакцинации от коронавируса, вероятно, будет включать не две, а три прививки.

Кроме этого, еще в августе Фаучи заявлял о том, что большое число вакцинированных людей может помочь в предотвращении дальнейшей мутации коронавируса COVID-19. Без этого возможно возникновение такого варианта мутации, от которого нынешние прививки могут быть неэффективны.