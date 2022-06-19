Королева Великобритании Елизавета II впервые за 70 лет своего пребывания на троне не посетила скачки в Аскоте - одно из важнейших светских мероприятий, которое проходит с 1711 года. Причиной стали проблемы со здоровьем.

Об этом сообщает Sky News.

В последнее время самочувствие королевы все чаще мешает ей бывать на публичных мероприятиях и появляться перед подданными. По данным журналистов, королеве довольно проблематично передвигаться.

В этом году на скачках были принц Чарльз и его супруга Камилла, принцесса Анна, принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Королевские скачки Royal Ascot проходят с 1711 года на ипподроме графства Беркшир. Ежегодно событие посещают все члены британской королевской семьи и сотни тысяч англичан, любящих конный спорт.

Напомним, что недавно Королева Елизавета II вышла на второе место в истории по продолжительности царствования.

Но еще в феврале этого года королева Елизавета II призналась, что не может двигаться. Тогда британские газеты сообщили, что никаких травм у королевы нет, чувствует она себя отлично. Вероятно, она просто ощутила скованность, предположили журналисты.