Королева Великобритании Елизавета II умерла в возрасте 96 лет.

Об этом сообщает сайт британской королевской семьи.

"Сегодня днем королева мирно скончалась в Балморале (шотландском замке, который расположен на берегу реки Ди, в области Абердиншир, частной резиденции английских королей в Шотландии - Ред.) Король и королева-консорт останутся в Балморале сегодня вечером и вернутся в Лондон завтра. Четверг, 8 сентября 2022 г.", - гласит запись.

Елизавета родилась 21 апреля 1926 года в семье герцога и герцогини Йоркских. В 1947 она вышла замуж за лейтенанта Филиппа Маунтбеттена, который за день до свадьбы получил титул герцога Эдинбургского. У пары родились четверо детей: Чарльз (принц Уэльский), Анна (королевская принцесса), принц Эндрю (герцог Йоркский) и принц Эдвард (граф Уэссекский). Это был самый длинный королевский брак в мировой истории, продлившийся до смерти Филиппа 9 апреля 2021 года.

На престол Елизавета II взошла 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет, после смерти своего отца короля Георга VI. Она была самым долго сидевшим на троне и старейшим монархом в британской истории. Она правила 70 лет.

Днем 8 сентября врачи Елизаветы II выразили обеспокоенность в связи с ухудшением состояния ее здоровья. Медики посоветовали королеве находиться под постоянным наблюдением.

Позже стало известно, что к королеве в замок едут родственники, а Букингемский дворец отменил смену караула.

Ранее "Страна" сообщала, что в Великобритании опубликовали план на случай смерти королевы Елизаветы II.