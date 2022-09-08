Врачи обеспокоены состоянием здоровья британской королевы Елизаветы II и рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением.

Об этом сообщили 8 сентября в Букингемском дворце на официальном сайте.

"После дальнейшего обследования сегодня утром врачи королевы обеспокоены состоянием здоровья Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева по-прежнему чувствует себя комфортно и в Балморале", - говорится в сообщении.

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс прокомментировала в Twitter, что новостями из Букингемского дворца "обеспокоена вся страна".

"Мои мысли и мысли людей по всему Соединенному Королевству сейчас с Ее Величеством Королевой и ее семьей", - написала Трасс.

Напомним, ранее мы писали, что королева Великобритании Елизавета II, которая недавно вышла на второе место в истории по продолжительности царствования, передает наследнику престола принцу Уэльскому Чарльзу часть своих обязанностей главы государства.

А в день назначения Лиз Трасс новым премьером Великобритании мы публиковали фото с ее визита к Елизавете II и их рукопожатия.