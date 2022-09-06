Новым премьером Британии после того, как королева Британии Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона, официально стала Лиз Трасс. Об этом сообщают британские СМИ, опубликовавшие фото с аудиенции и рукопожатия Трасс и Елизаветы II.

Около 14:20 Кортеж Лиз Трасс прибыл в замок Балморал, где состоялась ее встреча с королевой для формального назначения. Встреча с королевой была назначена ориентировочно на 14:10, но прилететь в Шотландию вовремя самолету Трасс помешала плохая погода.

Королева должна формально поручить Лиз Трасс сформировать новое правительство.

Отметим, что Трасс приехала в Балморал вместе со своим супругом Хью О’Лири.

Фото: Sky News

Таким образом, Лиз Трасс стала третьей женщиной-премьером в истории Соединенного Королевства после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй.

5 сентября были объявлены результаты голосования членов Консервативной партии. Лиз Трасс получила 81 326 голосов британских консерваторов, в то время как бывший министр финансов Риши Сунак набрал 60 399 голосов.

"Это честь для меня – быть избранной лидером Консервативной партии. Спасибо за организацию одного из самых длинных собеседований при приеме на работу в истории", – заявила Трасс после объявления результатов.

Напомним, 8 июля Джонсон на фоне скандалов с его участием заявил, что согласен уйти в отставку, но после того, как консерваторы выберут нового главу партии.

"Страна" также писала, что вчера после голосования кот Ларри вышел на Даунинг-стрит встречать будущего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.